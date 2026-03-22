Kenya : lancement des travaux de l'extension de la ligne ferroviaire Kisumu-Malaba

Samedi, les présidents kenyan William Ruto et ougandais Yoweri Museveni ont officiellement relancé la construction du tronçon Kisumu-Malaba, une extension cruciale de la ligne ferroviaire à écartement standard (SGR) devant relier le Kenya à l’Ouganda jusqu'à la République Démocratique du Congo.

Ce projet, dont les travaux ont débuté il y a quelques jours, marque une étape clé après l’arrêt du chantier à Naivasha en 2019, puis son extension jusqu’à Suswa. Lors de la cérémonie à Kibos (Kisumu), William Ruto a souligné l’importance de ce tronçon de 107 kilomètres.

« Aujourd’hui, nous posons la première pierre du tronçon Kisumu-Malaba, achevant ainsi près de 1 000 km de liaison ferroviaire ininterrompue entre Mombasa et Malaba, et créant une connexion vitale avec la ligne Malaba-Kampala. »

Ce projet, estimé à 3,9 milliards de dollars, vise à désengorger les routes, réduire les coûts de transport, limiter les accidents et dynamiser le commerce transfrontalier. La ligne devrait arriver en Ouganda en juin 2027 si l’on en croit l’ambitieux calendrier de construction. La prochaine phase mènera ensuite la ligne jusqu’à Malaba, une ville située à la frontière.

Yoweri Museveni a insisté sur la nécessité de transférer le fret lourd et les produits pétroliers vers le rail et l’oléoduc : « Notre objectif est de soulager les routes en y retirant les marchandises lourdes c’est tout le sens de ce projet. »

Contrairement aux phases précédentes, le Kenya ne sollicite plus de financements directs de la Chine. Le projet sera financé par les futures taxes sur le fret et des partenariats avec des entreprises chinoises de transport, une solution trouvée pour contourner les réticences de Pékin face à l’endettement kenyan.

La Chine a prêté 9,7 milliards de dollars au Kenya entre 2000 et 2019, selon la base de données Chinese Loans to Africa Database de l'université de Boston, dont environ la moitié a été consacrée au chemin de fer. Elle a cessé d'accorder des prêts de 2020 à 2023, le Kenya ayant eu du mal à rembourser, à un moment où la Chine a revu sa stratégie globale de prêt à l'Afrique.