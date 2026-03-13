Guerre au Moyen-Orient : le canal de Panama comme alternative

Le conflit au Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences inattendues sur le commerce maritime mondial. Selon les responsables du canal de Panama, la hausse des prix de l’énergie et du carburant pourrait rendre cette route interocéanique plus attractive pour les transporteurs internationaux.

La guerre dans la région a entraîné une augmentation des prix du pétrole et des perturbations dans certaines zones stratégiques, notamment le détroit d’Ormuz, par lequel transite près d’un cinquième du pétrole mondial. Dans ce contexte, les compagnies maritimes pourraient chercher des itinéraires plus courts et plus sûrs pour réduire leurs coûts.

L’administrateur du canal de Panama, Ricaurte Vásquez, explique que l’augmentation des coûts du carburant maritime tend généralement à favoriser l’utilisation du canal. En réduisant la distance des trajets, cette route permet en effet de diminuer la consommation de carburant et les coûts de transport.

Selon lui, le passage par le canal de Panama peut raccourcir certains itinéraires de trois à quinze jours, en fonction de la destination, ce qui représente une économie significative pour les navires commerciaux.

Les secteurs les plus concernés pourraient être les porte-conteneurs, les vraquiers et les navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL). Si les exportations d’énergie en provenance du Moyen-Orient étaient perturbées, d’autres fournisseurs, notamment les États-Unis, pourraient rediriger une partie de leurs cargaisons vers l’Asie en passant par le canal de Panama.

Pour les acteurs du secteur maritime, un conflit prolongé pourrait également entraîner une réorganisation des routes commerciales mondiales. Les entreprises de transport pourraient chercher à réduire les risques liés aux zones d’insécurité et aux coûts d’assurance plus élevés.

Dans ce contexte, le Panama pourrait jouer un rôle stratégique dans l’adaptation des flux commerciaux internationaux. Toutefois, les responsables du canal soulignent que ces changements dépendront avant tout de l’ampleur et de la durée du conflit au Moyen-Orient.