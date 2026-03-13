La guerre au Moyen-Orient coûte un milliard de dollars par jour, selon l'ONU

L'ONU avertit que la guerre au Moyen-Orient coûte "un milliard de dollars par jour" alors que les crises humanitaires s'aggravent.

Quelque 3,2 millions d’Iraniens ont été déplacés à l’intérieur de l’Iran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, a annoncé jeudi le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR).

Alors que le conflit entre dans son 14ᵉ jour, l'armée israélienne a mené une nouvelle série de frappes visant des infrastructures à Téhéran. Des explosions massives ont été entendues dans le centre de Téhéran, selon la télévision d'État, qui ajoute que les frappes aériennes ont visé des cibles durant un rassemblement pour la journée annuelle de soutien aux Palestiniens.

Pendant ce temps en Israël, le Hezbollah a lancé plus de 200 roquettes en quelques heures sur la Galilée et la région d'Haïfa, dans le nord, au cours de la nuit du mercredi au jeudi.

L’armée israélienne a de son côté poursuivi ses opérations au Liban vendredi. Une série de frappe a été lancée dans plusieurs régions, l’une d’entre elle a détruit un pont sur le fleuve Litani dans le sud. Selon Israël, il s’agit d’une zone utilisé par les combattants du Hezbollah pro-iranien.

Plusieurs explosions ont secoué la région du Golfe : un réservoir d'hydrocarbures à Bahreïn, un immense champ pétrolier en Arabie saoudite, un aéroport au Koweït et un port à Oman.

Pendant ce temps, le détroit d’Ormuz est quasiment à l'arrêt faisant craindre un impact sur les prix du pétrole dans les jours à venir.

Une situation humanitaire inquiétante

Face au conflit en Iran qui se poursuit, l’ONU alerte sur la situation humanitaire mondiale.

Selon le chef des opérations de secours d'urgence de l'ONU, la guerre au Moyen-Orient coûterait un milliard de dollars par jour et elle intervient, selon lui, à un moment où les besoins humanitaires explosent et où le financement de l'aide est dangereusement insuffisant.

En décembre dernier, les Nations unies avaient lancé un appel de fonds de 23 milliards de dollars pour venir en aide à 87 millions de personnes parmi les plus vulnérables au monde. À ce jour, l’ONU indique qu’il manque encore plus de 14 milliards de dollars pour mettre en œuvre ce plan.