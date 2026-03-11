Iran : funérailles des commandants tués dans les denrières frappes israélo-américaines

Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles des responsables tués lors des frappes israélo-américaines.

L'état-major général des forces armées iraniennes a organisé ce mercredi 11 mars, une cérémonie funéraire en l'honneur les chefs de l'armée régulière (Artesh) et des Gardiens de la révolution (IRGC), ainsi que pour le ministre de la Défense et le chef d'état-major tués lors des frappes militaires israéliennes du 8 mars.

Le cortège funèbre a défilé sur la place Enghelab, dans la capitale Téhéran pour se diriger vers le « Me'raj-e Shohada » (Sanctuaire des martyrs).

Les récentes frappes ont visé et éliminé une partie importante de la structure de commandement militaire du pays.