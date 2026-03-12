Guerre au Moyen-Orient : les dirigeants nord-africains appellent à la retenue

La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a des répercussions sur les pays de la Corne de l’Afrique qui bénéficient depuis une dizaine d'années de l’engagement des Etats arabes du Golfe.

Le Soudan, l’Ethiopie, l'Erythrée, le Somaliland et Djibouti font partie des pays que les Etats du Golfe s’engagent à soutenir pour résoudre notamment des querelles, des guerres civiles et des tensions intracontinentales au moyen d’argent, de diplomatie et d’équipements de défense.

« Je pense que cette préoccupation concerne principalement la situation économique. En tant que nation, nous sommes beaucoup plus affectés par ce qui se passe au niveau régional que par ce qui se passe au niveau national. », à Rabat au Maroc.

Face à la crise en Iran, la plupart des pays africains ont appelé à la désescalade et au respect du droit international, tandis que d'autres soutiennent le droit de Téhéran à riposter.

La situation qui pourrait se détériorer au Moyen-Orient pourrait réduire l'engagement des pays du golfe dans la Corne de l’Afrique.

« Cette guerre est une guerre d'intérêts. C'est comme ça que je le vois. L'Iran cherche ses intérêts, Israël cherche ses intérêts, les Émirats arabes unis cherchent leurs intérêts, les États-Unis cherchent aussi leurs intérêts. Chacun d'entre eux poursuit ses propres intérêts. Je ne crois pas que cela soit dans l'intérêt de la Palestine. », a indiquéSalim Hamdi, styliste à Alger en Algérie.

Le président de la commission de l'Union Africaine, Mahamoud Ali Youssouf ainsi que La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'escalade des hostilités dans le Golfe, qui pourrait affecter les marchés et les flux mondiaux de pétrole et de gaz.

« Chaque fois qu'une guerre éclate, les prix augmentent. Pour l'instant, le prix du gramme (d'or) se situe entre 470 et 480 dinars (environ 140 à 143 euros). Tu comprends. Demain, les prix peuvent augmenter et atteindre 500 dinars (environ 170 euros). », a expliquéMohamed, bijoutier , à Tunis en Tunisie.

Le conflit au Moyen-Orient pourrait également comporter des risques pour la sécurité alimentaire, car dse nombreux États africains dépendent des importations de céréales et d'intrants agricoles transitant par des routes commerciales sensibles.