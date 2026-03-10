USA : Donald Trump promet la fin de la guerre en Iran "pour bientôt"

L'Iran promet de se battre « aussi longtemps que nécessaire » alors que Trump affirme que la guerre prendra fin « bientôt » Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mardi que son pays continuerait à se battre aussi longtemps que nécessaire, mettant en doute les affirmations du président américain.

Les propos de l'un des principaux dirigeants iraniens, qui a également exclu toute négociation avec Washington, ont été prononcés alors que Téhéran lançait une nouvelle vague d'attaques contre les pays du Golfe alliés des États-Unis, quelques heures après que Donald Trump ait assuré que le conflit, qui s'étendait rapidement, prendrait fin rapidement.

Les commentaires de Trump ont contribué à inverser la tendance baissière des marchés boursiers et la hausse des prix du pétrole de la veille, les marchés de Tokyo et de Séoul ouvrant en forte hausse et les prix du pétrole baissant de près de 5 %, au lendemain d'une flambée du prix du baril de brut de référence qui a dépassé les 100 dollars.

« Cela va bientôt prendre fin, et si cela recommence, ils seront frappés encore plus durement », a déclaré Trump lors d'une conférence de presse en Floride lundi, après avoir déclaré aux législateurs que la campagne serait une « excursion de courte durée ». « Nous avons déjà gagné à bien des égards, mais nous n'avons pas gagné suffisamment », a déclaré Trump. Il a menacé d'une attaque d'une ampleur « incalculable » si Téhéran bloquait les approvisionnements en pétrole.

« Nous les frapperons si fort qu'il leur sera impossible, ainsi qu'à quiconque les aide, de jamais récupérer cette partie du monde, s'ils font quoi que ce soit. » Cependant, dans une interview accordée à PBS News, M. Araghchi a déclaré : « Les tirs continuent, et nous sommes prêts. Nous sommes bien préparés à continuer de les attaquer avec nos missiles aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps qu'il le faudra. »

Les Gardiens de la révolution iranienne ont également répondu à Trump qu'ils « détermineraient la fin de la guerre ». Et Araghchi a effectivement exclu toute négociation avec Washington, affirmant que Téhéran avait « une expérience très amère des discussions avec les Américains ». Rappelant les précédentes attaques américaines lors de négociations antérieures, il a déclaré : « Je ne pense pas que discuter avec les Américains fasse encore partie de nos priorités. »

Certaines sanctions pétrolières levées

Tôt mardi matin, les attaques iraniennes ont de nouveau visé les pays du Golfe. Les Émirats arabes unis ont déclaré qu'ils « réagissaient actuellement aux menaces de missiles et de drones provenant d'Iran », tandis qu'à Bahreïn, les citoyens ont été invités à se mettre à l'abri lorsque les sirènes ont retenti. L'Arabie saoudite et le Koweït ont également déclaré avoir intercepté et détruit des drones.

En Iran, les médias locaux ont fait état de nouvelles attaques dans la capitale et à Khomein, et Israël a déclaré avoir frappé un lanceur de missiles iranien peu après un barrage iranien qui a déclenché des alertes dans plusieurs régions d'Israël. Les combats en cours ont mis à nu l'incertitude qui agite les marchés mondiaux, provoquant des pénuries de carburant et faisant planer le spectre de l'inflation. Afin de calmer les prix, Trump a annoncé qu'il lèverait certaines sanctions sur le pétrole, à la suite de discussions avec le président russe Vladimir Poutine.

L'Iran a pris pour cible les navires transitant par le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement près de 20 % du pétrole brut mondial. Le président français Emmanuel Macron a déclaré lundi que son pays et ses alliés travaillaient sur une mission « purement défensive » visant à rouvrir le détroit, dans le but d'escorter les navires « après la fin de la phase la plus intense du conflit ». Mais la date à laquelle cela pourrait se produire est loin d'être claire.

Le nouveau guide suprême de l'Iran est Mojtaba Khamenei, un partisan de la ligne dure qui remplace son père, tué lors de la première journée des frappes américano-israéliennes. Trump a qualifié Khamenei de « poids plume » et a déclaré qu'il devrait être impliqué dans le choix du dirigeant iranien.

Cette nomination a toutefois été saluée par certains en Iran, les médias d'État diffusant des images de dizaines de milliers de personnes célébrant l'événement dans le centre de Téhéran lundi, beaucoup brandissant la photo du nouveau guide. - « Juste un peu de pain » - La guerre s'est étendue bien au-delà des frontières de l'Iran, entraînant non seulement ses voisins du Golfe, mais aussi le Liban, où Israël a mené de nouvelles frappes mardi.

Les autorités libanaises ont déclaré lundi que les attaques israéliennes depuis le 2 mars avaient fait au moins 486 morts et 1 313 blessés. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier ces chiffres. Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient lorsque le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a attaqué Israël après l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.

Le président libanais Joseph Aoun a accusé le Hezbollah de chercher à « faire s'effondrer » l'État, tandis que le chef du bloc parlementaire du groupe a déclaré qu'il n'avait « pas d'autre option... que celle de la résistance ». La Syrie a également critiqué le groupe, affirmant qu'il avait tiré des obus d'artillerie sur son territoire depuis le Liban pendant la nuit, et avertissant que son armée « ne tolérerait aucune agression ».

Les frappes israéliennes et les incursions terrestres ont poussé des centaines de milliers de Libanais à quitter leur foyer, avec plus de 660 000 personnes enregistrées comme déplacées, selon les chiffres du gouvernement. Parmi elles se trouve Zainab El Masry, 40 ans, qui dormait avec son mari et ses enfants sur le trottoir crasseux d'une place de Beyrouth. « Nous n'avons rien à manger ni à boire, juste un peu de pain », a-t-elle déclaré à l'AFP.

Le conflit survient alors que les musulmans célèbrent le mois de jeûne du ramadan, et en Iran, les habitants ont déclaré être aux prises avec la guerre et son impact sur les prix. « Ce qui m'étonne le plus, c'est que les gens insistent pour s'asseoir sur la terrasse pour regarder les bombardements, comme s'il s'agissait d'un spectacle », a déclaré Reza, 36 ans, gérant d'un café dans la ville de Boukan, au nord-est du pays.

« Le vrai problème, c'est l'argent : les banques ne distribuent plus d'argent liquide et de nombreuses cartes bancaires sont bloquées », a-t-il déclaré. « Dans mon café, j'ai donc pris une décision simple : pour ceux qui ne peuvent pas payer leur café, c'est la maison qui offre.