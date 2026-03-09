Iran : le nouveau guide entre soutien russe et menaces américaines [Africanews Today]

Huit jours après l’assassinat d’Ali Khamenei, l’Iran connaît désormais le nom de son successeur. Mojtaba Khamenei succède à son père. Il a été choisi par l’Assemblée des experts. Mais alors qu’il tente désormais de consolider son pouvoir, le nouveau guide suprême iranien est déjà menacé par Israël et Donald Trump. Alors que le président russe Vladimir Poutine lui a assuré de son '' soutien inébranlable''.

Le blocus du détroit d’Ormuz par l’Iran a entrainé une hausse de 35 % du prix du pétrole, dépassant les 115 dollars. Cette augmentation vertigineuse nourrit des appréhensions en Afrique.

Après la présidence sénégalaise, le secrétariat général des Nations unies, c’est l’ambition affichée de Macky Sall. L’ex-chef de l’Etat sénégalais brigue la succession d'Antonio Guterres.

En Guinée, le leader du principal parti d’opposition 'Union des forces démocratiques de Guinée accuse le pouvoir d’instaurer un ‘’parti unique’’. La réaction de Cellou Dalein Dialou fait suite à la dissolution par décret de 40 partis politiques dans le pays.

Agenda

Au Congo les agents de la Forces publiques sont attendus aux urnes le 12 mars pour le scrutin présidentiel anticipé. Alors que le vote destiné aux électeurs civils aura lieu le 15 mars.

Six candidats sont en lice pour dont le président sortant Denis Sassou Nguesso. Il brigue un cinquième mandat consécutif.

Le président mozambicain Daniel Chapo effectue une visite à Bruxelles du 15 au 17 mars. Au centre du déplacement dans la capitale Belge, la situation sécuritaire à Cabo Delgado. Plusieurs groupes énergétiques européens dont TotalEnergies sont concernés par un important projet gazier dans la province.

De la culture avec le Festival de musiques alternatives à Abuja, au Nigeria le 16 mars.

Au programme : de l'afrobeat, de la musique indépendante, électronique et expérimentale. Sans oublier des défilés de mode, des expositions d'art et des conférences créatives.