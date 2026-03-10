Égypte : la hausse des prix des carburants d'au moins 30 % passe mal

Le gouvernement égyptien a relevé mardi les prix du carburant à la pompe d’au moins 30 %, suite à la flambée des cours de l’or noir sur les marchés mondiaux. En raison du blocus du détroit d’Ormuz provoqué par la crise au Moyen-Orient.

La hausse décidée par les autorités égyptiennes concerne l'essence, le diesel et le gaz naturel. Et intervient après la réduction des subventions sur les carburants à quatre reprises au cours des deux dernières années. Désormais, les commerçants redoutent l’impact de la mesure sur leurs activités.

‘’Les prix sont élevés parce que les vendeurs utilisent des camions pour transporter les légumes depuis les grossistes, ce qui augmente les coûts. Aujourd'hui, le coût du transport des légumes est passé de 2 500 livres égyptiennes à 3 000-4 000 livres égyptiennes ’’, explique El-Sayed Mohamed, chauffeur routier.

L'inflation a atteint 13,4 % le mois dernier, un chiffre bien inférieur au record de 40 % enregistré en août 2024 au plus fort de la crise économique dans le pays. Les populations craignent une nouvelle tendance inflationniste.

''Les prix ont augmenté depuis hier ; le prix d'un kilo de concombres est passé à 40 livres [contre 15-20 livres égyptiennes auparavant], tout comme celui des tomates et d'autres produits de base.'', regrette Nada Hamed, citoyenne égyptienne.

Le gouvernement égyptien a mis en garde ceux qui pourraient être tentés de profiter de la situation. Ils pourraient être jugés par des tribunaux militaires. Mardi, les autorités ont promis de redéfinir les priorités en matière de dépenses publiques.