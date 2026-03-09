Turquie : ouverture d'un procès historique pour le maire d'Istanbul, figure de l'opposition

Le maire emprisonné d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, a été jugé lundi dans une vaste affaire de corruption que les détracteurs qualifient de tentative politiquement motivée visant à compromettre ses chances de défier le président Recep Tayyip Erdogan. Mais l'audience, qui a débuté vers 11 heures (8 heures GMT), a connu un début difficile, le juge ayant suspendu la procédure après à peine 15 minutes.

Arrêté le 19 mars dernier et emprisonné depuis, Imamoglu a comparu devant le tribunal de Silivri pour l'ouverture d'un vaste procès pour corruption dans lequel les procureurs réclament une peine de 2 430 ans de prison.

Des acclamations « Nous sommes fiers de vous ! » ont éclaté dans la salle lorsque lui et des dizaines d'autres accusés sont entrés dans la salle d'audience pour un procès impliquant plus de 400 personnes, ont écrit l'équipe du maire et les journalistes présents dans la salle sur X. À l'ouverture du procès, le juge a déclaré qu'Imamoglu serait l'un des derniers à témoigner, ce qui a incité le maire, qui est le principal accusé, à demander à parler plus tôt.

Mais le juge a refusé, provoquant des cris de « Honte, honte ! » dans la salle d'audience. Puis, lorsqu'un avocat de la défense a demandé pourquoi l'ordre des témoins avait été divulgué à un journal pro-gouvernemental mais n'avait pas été communiqué à l'équipe de la défense, le juge a fait évacuer la salle et suspendu la séance. Elle devait reprendre en début d'après-midi. Imamoglu a été emprisonné le jour où il a été désigné candidat à la présidence du principal parti d'opposition, le CHP.

Il est largement considéré comme l'un des seuls hommes politiques capables de battre Erdogan aux urnes lors des élections nationales prévues avant la mi-2028. - « Une affaire de complot » - Parmi les personnes présentes à l'audience figuraient le leader du CHP, Ozgur Ozel, et l'épouse d'Imamoglu, Dilek, ainsi que d'autres responsables du parti, dont beaucoup avaient refusé de quitter la salle d'audience, a déclaré la chaîne de télévision pro-opposition Halk TV.

« Ce procès est une affaire de complot. Il s'agit d'une tentative de coup d'État de Tayyip Erdogan contre le prochain président et le prochain gouvernement », a déclaré Ozel à l'ouverture du procès. Les procureurs ont inculpé Imamoglu, 54 ans, de 142 chefs d'accusation, allant de la corruption à l'escroquerie et à l'espionnage, aux côtés de plus de 400 autres accusés, dans un acte d'accusation de près de 4 000 pages.

Ils l'accusent d'avoir dirigé un vaste réseau criminel sur lequel il exerçait une influence « telle une pieuvre ». Toutes les manifestations étant interdites dans un rayon d'un kilomètre autour du palais de justice, les partisans se sont rassemblés à distance dans un campement du CHP, près d'une maquette de la cellule de prison d'Imamoglu, a déclaré un correspondant de l'AFP présent sur place.

« Le jour viendra où les rôles seront inversés et où l'AKP devra rendre des comptes », ont-ils crié, en référence au parti au pouvoir d'Erdogan, en brandissant des photos d'Imamoglu et de 15 autres maires du CHP également derrière les barreaux.

« S'il n'avait pas annoncé sa candidature à la présidence, il serait toujours en fonction en tant que maire », a déclaré Kadim Tasbilek, un retraité de 58 ans, qui a dénoncé le procès comme étant « un coup d'État politique ». « Cette affaire est politique. Je ne crois pas qu'il y ait eu corruption », a convenu Hulya Ozturk, une retraitée de 74 ans.

- Un système judiciaire « instrumentalisé » - Le procès a été largement dénoncé par des organisations de défense des droits humains telles que Human Rights Watch et Amnesty International, qui ont toutes deux condamné l'« instrumentalisation » du système judiciaire turc pour éliminer les opposants politiques.

« Ces poursuites judiciaires portent la marque d'une tentative d'intimidation des opposants politiques au gouvernement et de musellement de la dissidence dans le pays », a déclaré Dinushika Dissanayake, directrice adjointe d'Amnesty pour l'Europe.

Compte tenu de l'ampleur du procès, les autorités avaient commencé la construction d'une nouvelle salle d'audience spécialement conçue à cet effet, mais celle-ci n'a pas été achevée à temps, ont déclaré dimanche des responsables du CHP. Depuis que le CHP a remporté une victoire retentissante aux élections locales de mars 2024 contre l'AKP d'Erdogan, il est confronté à une répression judiciaire généralisée.

Selon les analystes, Imamoglu ne pourra très certainement pas se présenter à la prochaine élection présidentielle. Même s'il était innocenté des accusations de corruption, il serait confronté à un obstacle juridique encore plus important : un procès contestant la validité de son diplôme universitaire, une exigence constitutionnelle pour les candidats à la présidence. S'il était exclu, les observateurs s'attendent à ce que le leader du CHP, Ozel, se présente comme candidat à la prochaine élection présidentielle.