Somalie : la Turquie renforce son soutien militaire

Ponts détruits par les combattants d'Al-Shabaab à Bariire, en Somalie, mardi 11 novembre 2025   -  
By Rédaction Africanews

and AFP, Anadolu Agency

Somalie

Le gouvernement turc a renforcé son soutien militaire aérien et terrestre pour soutenir la Somalie dans sa lutte contre le terrorisme.

La force opérationnelle somalienne-turque et le commandement aérien turc continuent ainsi d'améliorer les capacités antiterroristes en augmentant les effectifs.

L’assistance militaire turque, composée de formations et d’activités de conseil intervient alors que la Somalie fait face à une nouvelle vague d’attaques terroristes perpétrées par Al-Shabab.

La Turquie est devenue l'un des partenaires les plus proches de la Somalie en matière de sécurité. Elle gère une importante base d'entraînement militaire à Mogadiscio et apporte un soutien considérable à l'armée nationale somalienne.

La Somalie lutte depuis plus de dix ans contre Al-Shabab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Malgré la pression militaire soutenue des forces somaliennes, des troupes de l'Union africaine et des partenaires internationaux, le groupe continue de mener des attentats meurtriers, des assassinats ciblés et des attaques complexes, en particulier à Mogadiscio et dans les régions voisines.

Ces derniers mois, Al-Shabab a intensifié ses attaques contre les institutions gouvernementales, les forces de sécurité et les lieux de rassemblement publics, soulignant la capacité du groupe à exploiter les failles de sécurité alors même que les autorités somaliennes poursuivent leur offensive à l'échelle nationale.

