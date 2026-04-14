Turquie : une fusillade dans un lycée fait 16 blessés à l'est du pays

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient des élèves fuyant le campus, certains sautant par les fenêtres, tandis que la police sécurisait les abords de l’établissement. L’attaque a débuté vers 9 h 30, heure locale, lorsqu’un ex‑élève armé d’un fusil de chasse a ouvert le feu de manière indiscriminée. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont dix élèves, quatre enseignants, un employé de la cafétéria et un policier. L’assaillant s’est ensuite donné la mort alors que les forces de sécurité encerclaient le bâtiment, selon les autorités. Les secours ont évacué l’école et transporté les victimes vers des hôpitaux de Siverek, les cas les plus graves étant transférés à Şanlıurfa. Le gouverneur Hasan Şildak a annoncé l’ouverture d’une « enquête approfondie ». Les autorités turques annoncent un durcissement prochain des contrôles autour des écoles.