Turquie : des milliers de manifestants pour la cause palestinienne

Des milliers de personnes ont participé jeudi à Istanbul à un rassemblement en faveur de Gaza à l'occasion du Nouvel An, brandissant des drapeaux palestiniens et turcs et appelant à la fin des violences dans ce petit territoire déchiré par la guerre.

Les manifestants se sont rassemblés par des températures glaciales sous un ciel bleu sans nuage pour marcher jusqu'au pont Galata de la ville pour un rassemblement sous le slogan : "Nous ne resterons pas silencieux, nous n'oublierons pas la Palestine", a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Plus de 400 organisations de la société civile étaient présentes au rassemblement, dont l'un des organisateurs était Bilal Erdogan, le plus jeune fils du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Selon des sources policières et l'agence de presse nationale Anadolou, quelque 500 000 personnes se sont jointes à la marche, au cours de laquelle des discours ont été prononcés et le chanteur d'origine libanaise Maher Zain a interprété sa chanson "Free Palestine".

"Nous prions pour que 2026 apporte la bonté à toute notre nation et aux Palestiniens opprimés", a déclaré M. Erdogan, qui préside le conseil d'administration de la fondation Ilim Yayma, une organisation caritative à vocation éducative qui était l'une des organisatrices de la marche.

La Turquie a été l'un des critiques les plus virulents de la guerre à Gaza et a contribué à négocier un récent cessez-le-feu qui a mis fin à la guerre meurtrière menée par Israël en réponse à l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.

Mais le fragile cessez-le-feu du 10 octobre n'a pas mis fin à la violence : plus de 400 Palestiniens ont été tués depuis son entrée en vigueur.