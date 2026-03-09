Guinée : l'opposant Cellou Dalein Diallo lance un appel à l'unité

Depuis son exil, Cellou Dalein Diallo, figure emblématique de l’opposition guinéenne, accuse le président Mamadi Doumbouya de vouloir transformer la Guinée en un parti- Etat, où aucune voix dissidente ne serait tolérée.

Le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) voit dans la dissolution de quarante partis politiques dont le sien la preuve d’une volonté manifeste du pouvoir de renforcer son emprise sur la scène politique guinéenne. Cette décision intervient alors que le pays se prépare à organiser des élections législatives, municipales et sénatoriales prévues le 24 mai prochain. Selon lui, cette stratégie s’inscrit dans la continuité de la dernière élection présidentielle, remportée avec plus de 86 % des suffrages par le général Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après avoir renversé Alpha Condé en septembre 2021. Une victoire que l’opposition juge peu crédible, estimant qu’aucune force politique véritablement compétitive n’avait pu se présenter. Face à une opposition affaiblie, dont plusieurs figures sont aujourd’hui en exil ou en détention, Cellou Dalein Diallo lance un appel à l’unité.

Il exhorte « tous les Guinéens attachés à la liberté et à la justice à s’unir et à utiliser tous les moyens à leur disposition pour mettre fin à ce régime exceptionnel qui dure depuis trop longtemps ». Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir, plusieurs partis politiques et médias ont déjà été suspendus, tandis que de nombreux responsables de l’opposition et acteurs de la société civile ont été arrêtés ou contraints à l’exil. Parmi les partis importants dissous vendredi figurent également le Rassemblement du peuple guinéen de l'ancien président Alpha Condé ou encore l'Union des Forces Républicaines dirigé par Sidya Touré.