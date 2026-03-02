Guinée : les autorités rassurent quant à l'état de santé du président

Le président guinéen Mamady Doumbouya, absent du pays depuis plus de deux semaines, est en « bonnesanté ». Alors que les spéculations au sujet de son état de santé se propageaient, les autorités guinéennes ont souhaité rassuré les citoyens.

Son conseiller, Thierno Mamadou Bah, a déclaré que Doumbouya « était en bonne santé » et a promis qu'il reviendrait à Conakry « dans les prochains jours », selon plusieurs médias locaux lundi.

Absent du pays depuis plus de deux semaines, le président guinéen Mamady DOumbouya âgé de 41 ans, a quitté la Guinée le 13 février pour assister à un sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, mais n'est jamais revenu.

Il dirige la Guinée depuis 2021 en tant que chef de la junte et a été élu président pour un mandat de sept ans en décembre, lors d'un scrutin auquel tous les principaux leaders de l'opposition ont été exclus.

Pendant des mois, il est resté largement à l'écart de la scène publique, n'apparaissant qu'une seule fois pendant la campagne électorale, lors d'un rassemblement de clôture où il n'a pas pris la parole, puis à nouveau pour voter.

En janvier, il a prêté serment devant des dizaines de milliers de partisans dans un stade et a été revu en février lorsqu'il a pris la parole lors du sommet de l'UA.