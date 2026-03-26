Guinée : condamné à 10 ans de prison, Toumba Diakité est mort

En Guinée, Aboubakar Sidiki Diakite, connu sous le nom de Toumba Diakité est décédé mercredi à l’hôpital militaire du camp samory Touré. Il y était admis depuis le 23 mars suite à un malaise.

Selon les médecins traitants, Toumba Diakité est mort d’une hernie de la ligne blanche étranglée, compliquée d’une péritonite aiguë.

Il purgeait une peine de 10 ans d’emprisonnement pour crime contre l’humanité en lien avec le massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, qui avait coûté la vie à 156 personnes, alors qu’au moins 109 femmes avaient été violées.

Lors de la répression d’un rassemblement de l’opposition contre la candidature à la présidentielle du chef de la junte, Moussa Dadis Camara.

Le commandant Toumba Diakite était son aide de camp et occupait les fonctions de commandant de la garde présidentielle au moment des massacres.

Sa mort intervient après celle en janvier, du colonel Claude Pivi en détention, condamné aussi dans le cadre de ce massacre.