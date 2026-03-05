La Côte d’Ivoire réduit de près de 60 % le prix du cacao payé aux producteurs

La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a annoncé mercredi une réduction de près de 60 % du prix payé aux producteurs, dans un contexte de forte chute des cours mondiaux et de ralentissement des ventes.

Le ministre de l’Agriculture, Bruno Koné, a indiqué que le prix garanti aux producteurs passait à 1 200 francs CFA le kilo (environ 2 dollars), contre 2 800 francs auparavant. Selon lui, cet ajustement est rendu nécessaire par l’évolution défavorable du marché international.

« Le prix du cacao sur le marché international nous oblige à procéder à un ajustement », a déclaré le ministre.

En Côte d’Ivoire, l’État fixe deux fois par an le prix du cacao payé aux producteurs. Cette annonce intervient toutefois environ un mois plus tôt que d’habitude. Le secteur représente environ 14 % du produit intérieur brut du pays et fait vivre près de cinq millions de personnes.

En octobre dernier, juste avant sa réélection, le président Alassane Ouattara avait annoncé un prix record de 2 800 francs CFA le kilo. Mais depuis, les cours mondiaux ont fortement reculé. Après avoir atteint 12 000 dollars la tonne fin 2024, ils s’établissent aujourd’hui autour de 2 900 dollars, rendant le cacao ivoirien nettement plus cher que les prix du marché international.

« Nous aurions tous souhaité un meilleur prix, mais vous avez tous suivi la tendance du prix international », a ajouté Bruno Koné.

Producteurs mécontents

Du côté des producteurs, la décision suscite de vives réactions. À Duékoué, dans l’ouest du pays, le syndicaliste Yao Yao a regretté que l’État ne compense pas davantage « une chute aussi vertigineuse ».

« Honnêtement, nous ne sommes pas contents. Ce sont les producteurs qui vont être perdants dans cette situation », a-t-il déclaré.

Selon plusieurs sources du secteur, l’écart entre le prix ivoirien et les cours mondiaux a conduit certains exportateurs à retarder leurs achats ces derniers mois. D’autres acheteurs ont proposé des prix plus bas en échange de paiements immédiats.

Pour soutenir le secteur, le Conseil national du café et du cacao avait annoncé en janvier qu’il achèterait des dizaines de milliers de tonnes de cacao stockées dans le pays. D’après Bruno Koné, 64 000 tonnes ont déjà été acquises.

Malgré ces mesures, certains agriculteurs affirment ne pas avoir encore reçu leurs paiements.

Cette baisse des prix intervient également après une décision similaire au Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, qui a réduit à la mi-février le prix payé aux producteurs d’environ 30 %.