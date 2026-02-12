Bienvenue sur Africanews

Le Ghana baisse le prix du cacao à la ferme pour stimuler la demande

Des cabosses de cacao pendent à un arbre à Divo, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le 19 novembre 2023.   -  
AP Photo
By Rédaction Africanews

Cacao

Le Ghana a décidé de baisser le prix du cacao à la ferme à 3 580 $US par tonne métrique contre 5 300 $US précédemment.

Tarification pour le reste de la saison 2025/206 selon l’annonce faite jeudi par ministère ghanéen des Finances.

Les autorités invoquent, la nécessité de stimuler la demande, dans un contexte marqué par la chute des prix à l’échelle mondiale. En un an, les prix du cacao ont été divisés par deux, près de 4 000 $US la tonne métrique.

Le Ghana est le deuxième producteur mondial de cacao. La période de vache de la filière constitue un coup dure pour de nombreux habitants dont la culture constitue la principale source de revenus.

Accra étudie diverses pistes permettant d’améliorer le mécanisme de tarification conforment aux normes internationales. Et garantissant les intérêts des producteurs.

