Cyril Ramaphosa peut-il être le médiateur dans la guerre au Moyen-Orient ?

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa sourit avant son discours sur l'état de la nation (SONA) au Cap, le jeudi 12 février 2026. (Rodger Bosch/Pool Photo via AP, fichier)   -  
By Rédaction Africanews

avec AP

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud se dit prête à assumer un rôle de médiateur dans le conflit au Moyen-Orient si une telle demande lui était adressée.

Le président Cyril Ramaphosa l’a affirmé en marge d’une conférence sur l’énergie organisée au Cap. L’Afrique du Sud est toujours disposée à jouer un rôle constructif, que ce soit dans la médiation ou dans tout autre domaine. Si l’occasion se présente ou si nous sommes sollicités, nous remplirons nos obligations , a-t-il déclaré, selon des sources locales.

Le chef de l’État sud-africain a insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu. Le dialogue demeure ajoute-t-il le meilleur moyen de mettre fin à ce conflit, puis à la guerre. Nous voulons que cette guerre cesse immédiatement fin de citation , a-t-il ajouté. Par ailleurs, Cyril Ramaphosa a indiqué que son gouvernement mettait tout en œuvre pour rapatrier les sud-africains bloqués dans la région.

Au cinquième jour des combats, un conseiller du guide suprême iranien, Ali Khamenei, a affirmé que l’Iran n’avait pas l’intention de négocier avec les États-Unis et se préparait à un conflit prolongé. De plus, Pretoria entretient des relations tendues avec Israël et Washington depuis que l’Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide à Gaza

