Guinée : Mamadi Doumbouya de retour à Conakry après trois semaines d’absence

Le président Mamadi Doumbouya, au pouvoir depuis le coup d’État de 2021, est réapparu vendredi à Conakry après une absence de trois semaines qui avait alimenté rumeurs et spéculations.

Parti le 13 février pour participer au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, il n’était pas rentré immédiatement en Guinée. Face aux inquiétudes, son conseiller Thierno Mamadou Bah avait rassuré lundi dernier : le chef de l’État « se porte très bien » et n’avait pris que « quelques jours de repos » et effectué un « contrôle médical de routine ».

À son arrivée à l’aéroport Ahmed-Sékou-Touré, le président a été accueilli par une fanfare et des officiels, saluant plusieurs centaines de personnes venues l’applaudir depuis un véhicule blindé.

Les apparitions publiques de M. Doumbouya étant rares depuis des mois, notamment durant la campagne présidentielle de décembre où il n’a quasiment pas pris la parole, ce retour officiel met un terme aux interrogations sur son état de santé.

Depuis son accession au pouvoir par la force, le président Doumbouya a marqué son mandat par une gouvernance autoritaire, limitant les libertés publiques et plaçant l’opposition sous forte pression. Son retour, suivi avec attention, confirme sa présence au sommet du pouvoir guinéen dans un contexte politique toujours tendu.