Guinée : le président Doumbouya dissout 40 partis politiques d'opposition

La Guinée a dissous 40 partis politiques, dont ses trois principaux groupes d'opposition, par un décret pris tard dans la nuit, dans le cadre de la dernière vague de répression des libertés civiles menée par l'homme fort au pouvoir depuis longtemps, Mamady Doumbouya.

Doumbouya, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, a été élu président fin décembre lors d'un scrutin auquel tous les principaux leaders de l'opposition ont été exclus.

En tant que chef de la junte, il a dirigé la Guinée d'une main de fer, réprimant les libertés et interdisant les manifestations.

Les opposants politiques ont été arrêtés, jugés ou contraints à l'exil, tandis que les disparitions forcées et les enlèvements se sont multipliés.

Le ministre guinéen de l'Administration territoriale et de la Décentralisation a ordonné vendredi soir la dissolution des partis pour « manquement à leurs obligations ».

Le décret les a également privés du contrôle de leurs actifs.

Les trois principaux partis politiques guinéens font partie des formations dissoutes : l'UFDG dirigée par son leader en exil Cellou Dalein Diallo, le RPG dirigé par l'ancien président en exil Alpha Condé, et l'UFR.

« Cette dissolution entraîne la perte immédiate de la personnalité juridique et du statut des parties concernées », précise l'ordonnance.

Cela inclut « toutes les activités politiques » ainsi que l'utilisation d'« acronymes, logos (et) emblèmes » associés à ces groupes, a-t-il ajouté.

Les actifs des parties ont été placés sous « séquestre » et un curateur a été nommé pour superviser leur transfert, précise le décret, sans toutefois préciser à qui ou à quelle entité.

Les partis politiques et les mouvements de la société civile ont condamné samedi cette dissolution, la qualifiant de dictatoriale.

Le coordinateur de la communication de l'UFDG, Souleymane de Souza Konate, a déclaré que « toutes les lignes rouges » avaient été franchies dans « l'acte final d'une véritable farce politique dont l'objectif est l'instauration d'un État à parti unique ».

Ibrahima Diallo, dirigeant du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), mouvement pro-démocratique, a déclaré que cette décision « officialisait une dictature désormais établie comme mode de gouvernance. Le pays sombre dans une profonde incertitude ».

Deux militants bien connus du FNDC, Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Fonike Mengue, et Mamadou Billo Bah, sont portés disparus depuis juillet 2024.

- Nouvelle constitution, même dirigeant -

Doumbouya, 41 ans, est arrivé au pouvoir en 2021 après avoir renversé Condé, le premier président librement élu de Guinée.

La nouvelle constitution guinéenne, approuvée lors d'un référendum en septembre dernier, a permis aux membres de la junte, dont Doumbouya, de se présenter aux élections et a prolongé la durée du mandat présidentiel de cinq à sept ans, renouvelable une fois.

Doumbouya a prêté serment le 17 janvier.

Non seulement les voix de l'opposition ont disparu sous le régime de Doumbouya, mais leurs familles ont également disparu.

Au début de la semaine, plusieurs proches de Tibou Kamara, ancien ministre et porte-parole de Condé, ont été enlevés.

Quatre membres de la famille du musicien exilé et figure de l'opposition Elie Kamano ont été enlevés en novembre, et le père du journaliste exilé Mamoudou Babila Keita a été kidnappé en septembre.

Doumbouya est rentré en Guinée vendredi après une absence de trois semaines qui avait suscité des interrogations sur son état de santé.

Il avait quitté la Guinée le 13 février pour assister à un sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, mais n'avait pas été revu depuis.

Depuis son indépendance en 1958, la Guinée a connu une histoire complexe marquée par des régimes militaires et autoritaires.

Le pays est riche en minerais, mais plus de la moitié de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale pour 2024.