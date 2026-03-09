Guerre au Moyen-Orient : baisse historique de la livre égyptienne

La livre égyptienne a chuté, dimanche, à son plus bas niveau historique, passant pour la première fois sous la barre des 52 livres pour un dollar américain dans les échanges officiels.

Cette dépréciation survient alors que les investisseurs étrangers ont accéléré leur retrait des marchés obligataires locaux au cours de la semaine dernière - l'une des période les plus volatiles que les économies régionales aient connues depuis des années.

Alors que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l'Iran continue de s'intensifier, les écrans des banques au Caire affichaient un taux d'achat du dollar à 52,15 livres égyptiennes et un taux de vente à 52,25 chez les principaux prêteurs, notamment Abu Dhabi Islamic Bank, Bank of Alexandria et Banque Misr.

Ce niveau représente une baisse d'environ 4,3 % en une journée et le taux officiel le plus bas jamais enregistré.

Au plus fort de la crise économique égyptienne au début de l'année 2024, le dollar s'échangeait à environ 70 livres sur le marché noir, alors qu'une grave pénurie de devises étrangères paralysait l'économie.

Cependant, ce taux reflétait l'activité du marché parallèle plutôt que le taux de change officiel de l'époque, qui était fixé par l'État à 30 livres.

Après que le gouvernement ait unifié les taux officiels et informels dans le cadre d'un programme du FMI plus tard en 2024, le taux officiel s'est stabilisé autour de 50.

Il n'y a pas eu de confirmation officielle concernant le montant exact des sorties de capitaux étrangers, mais des sorties substantielles ont eu lieu depuis le début du conflit il y a une semaine, selon les données bancaires préliminaires et les analystes interrogés par The National.

Leurs estimations varient entre 2 et 5 milliards de dollars, provenant en grande partie des bons du Trésor et des obligations qui avaient attiré les investisseurs étrangers grâce à leurs rendements réels élevés.