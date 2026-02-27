Soudan : le nombre de personnes tuées dans la guerre a plus que doublé en 2025

C’est le responsable des droits de l’homme des Nations unies qui l’a annoncé jeudi, les meurtres de civils au Soudan ont plus que doublé en 2025 par rapport à 2024. Ajoutant que des milliers de personnes n’ont pas été identifiées ou sont portées disparues.

Le conflit qui oppose les paramilitaires à l’armée soudanaise depuis avril 2023 a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, déplacé 11 millions de personnes et déclenché l'une des pires crises humanitaires au monde.

Parmi les exactions figurent des violences sexuelles, les exécutions sommaires et les détentions arbitraires. Volker Turk, responsable des droits de l’homme à l’ONU amis en avant le « carnage » infligé par les Forces de soutien rapide lors d'une attaque contre le camp de déplacés de Zamzam en avril, puis à nouveau en octobre à El-Fasher, dans l'ouest du Darfour.

Les Nations unies soulignent aussi la responsabilité de l’armée dans les exactions. Alors que les efforts de paix menés sous l'égide du Quad (États-Unis, Émirats arabes unis, Arabie saoudite et Égypte) sont au point mort depuis des mois.