Soudan : le Conseil de sécurité de l'ONU sanctionne quatre responsables des FSR

Le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté de nouvelles sanctions visant quatre responsables des Forces de soutien rapide (FSR), à la suite d’une initiative portée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Les mesures comprennent des interdictions de voyager ainsi que des gels d’avoirs. 0680011216 Parmi les personnes visées figure Abdel Rahim Hamdan Daglo, chef adjoint des FSR et frère du commandant du groupe, Mohamed Hamdan Daglo, plus connu sous le nom de « Hemetti ».

Sont également sanctionnés Gedo Hamdan Ahmed, commandant des FSR au Darfour-Nord, ainsi que Al-Fateh Abdallah Idris, général de brigade surnommé « Abu Lulu ». Tijani Ibrahim Musa Mohamed, commandant de terrain connu sous le nom d'Al Zeir Salem, figure également sur la liste. L’Union européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient déjà imposé des sanctions à ces paramilitaires pour des violations des droits humains et des crimes commis notamment dans la ville d’El Fasher.

Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le cadre du régime instauré par la résolution 1591 du Conseil de sécurité, adoptée en 2005, qui prévoit notamment un embargo sur les armes à destination des groupes armés opérant au Darfour. Ce nouveau paquet de sanctions intervient alors que des responsables onusiens et plusieurs organisations internationales de défense des droits humains réclament que les auteurs d’exactions commises pendant la guerre, en particulier dans la région du Darfour, rendent des comptes.