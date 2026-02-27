Soudan : un premier vol de l'ONU a atterri à Khartoum depuis près de 3 ans

Un vol des Nations Unies a atterri jeudi à l’aéroport de Khartoum, marquant le premier atterrissage depuis le début du conflit au Soudan, il y a près de trois ans.

Une avancée majeure pour les travailleurs humanitaires, qui luttent pour acheminer une aide vitale à des millions de Soudanais plongés dans la précarité. Ce premier service aérien humanitaire de l’ONU à destination de la capitale a été salué par Denise Brown, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour le Soudan. Dans une déclaration, elle a rappelé l’urgence de la situation : lorsqu’une ville est assiégée, cela signifie que les fournitures humanitaires ne peuvent pas y entrer, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire. L’économie s’effondre, car les camions commerciaux et les fournitures ne peuvent pas non plus entrer. Les gens perdent leur emploi, leur maison, voire leur vie.

L’aéroport de Khartoum, gravement endommagé en début de guerre, était l’un des derniers bastions des Forces de soutien rapide (FSR) avant que l’armée ne reprenne le contrôle de la capitale. Depuis mars 2025, la ville tente lentement de se relever, mais les séquelles du conflit restent profondes.

Denise Brown a insisté sur l’impact dévastateur de la guerre, en particulier pour les populations les plus vulnérables : « Ce sont les Soudanais qui en subissent les conséquences, en particulier les femmes et les enfants. Je lance un appel urgent aux dirigeants mondiaux : il faut mettre fin à cette guerre sans délai. »

Début février, un vol commercial a également atterri à Khartoum pour la première fois depuis avril 2023, date du début du conflit. Par ailleurs, dans la région du Kordofan, où les villes de Kadugli et Dilling ont été assiégées pendant des mois, les livraisons humanitaires ont enfin repris cette semaine.