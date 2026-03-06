Soudan : l'armée reprend le contrôle de Bara dans le Kordofan du Nord

Au Soudan, l’armée a repris le contrôle de la ville stratégique de Bara, dans l’État du Kordofan du Nord, dans l'ouest du pays.

Cette région est actuellement le théâtre de violents combats qui oppose l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR). Les FSR contrôlaient la ville de Bara depuis les premiers mois du conflit, déclenché le 15 avril 2023. Elles l’utilisaient notamment comme base pour lancer des attaques contre El-Obeid, la capitale de l'Etat du Kordofan du Nord.

Durant cette période d’occupation, plusieurs exactions ont été signalées par des ONG de défense des droits humains. Un nouveau bilan des affrontements fait état d’au moins 51 morts entre mercredi et jeudi, selon des sources médicales. Jeudi, la prise de Bara a été suivie par une frappe de drone visant un bâtiment public à El-Obeid, a indiqué un responsable local à l’AFP, imputant l’attaque à « la milice des FSR ».

Selon la même source, ces frappes aériennes ont été suivies d’un assaut terrestre surprise lancé par les forces armées depuis leurs positions au nord d’El-Obeid, capitale du Kordofan du Nord, plus précisément depuis la ville d’Al-Dankouj. Les troupes ont ensuite avancé vers Bara et pris le contrôle des principales entrées de la ville. Entre-temps, des sources locales ont affirmé qu’après leur défaite, les Forces de soutien rapide ont attaqué le village d’Umm Kuraidim, à l’est de Bara. Le village aurait été pillé, puis saccagé et incendié.