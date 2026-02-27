Bienvenue sur Africanews

Les USA traiteront 4 500 demandes d'asile de Sud-Africains blancs par mois

Des réfugiés afrikaners d'Afrique du Sud arrivent à l'aéroport international de Dulles, à Dulles, le 12 mai 2025.   -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Donald Trump

Quatre mille cinq cents, c’est le nombre de demandes d’asile des Sud-africains blanc que les États-Unis promettent de traités par mois. Rapporte Reuters qui cite un document du département d'État américain daté du 27 janvier dernier.

Une exception qui contraste avec la réduction drastique des demandes provenant d’autres régions. Washington ayant décidé d’accueillir à bras ouverts les Afrikaners victimes d’un ‘’ génocide’’ en Afrique du Sud selon Donald Trump.

Mais cette volonté pourrait se heurter à l’interdiction décidée ces dernières de tous les voyages de réfugiés vers les États-Unis du 23 février au 9 mars en raison de facteurs opérationnels. Ceux de sud-africains blancs sont aussi concernés.

Au 31 janvier 2026, seuls 2 000 Sud-Africains blancs étaient entrés aux États-Unis en tant que réfugiés dans le cadre d'un programme lancé en mai 2025.

