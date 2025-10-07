USA : Trump va privilégier les Afrikaners dans son quota de réfugiés

Le président américain Donald Trump envisage de privilégier les Sud-Africains blancs dans un quota de réfugiés fortement réduit autorisé à entrer aux États-Unis pour l’année fiscale en cours.

Donald Trump envisage de réduire le nombre de places réservées aux réfugiés à seulement 7 500, contre un objectif de 125 000 admissions l’année dernière sous l’administration Biden, selon des responsables. La majorité de ces places irait principalement à des membres de la minorité blanche afrikaner d’Afrique du Sud.

Les chiffres pour l’année fiscale ayant commencé le 1er octobre n’ont pas encore été finalisés.

Les États-Unis affirment que les Afrikaners sont victimes de discrimination de la part de leur gouvernement dirigé par des Noirs, sont victimes de violences raciales et que leurs terres sont saisies. Le gouvernement sud-africain dément fermement ces accusations, les qualifiant de "totalement fausses" et résultant de désinformation.

Certains Sud-Africains blancs sont déjà arrivés aux USA

L’administration Trump a annoncé un nouveau programme plus tôt cette année visant à accélérer le déplacement des fermiers afrikaners vers les États-Unis, tout en suspendant le programme de réfugiés pour d’autres régions du monde.

Environ 70 Sud-Africains blancs ont été relogés aux États-Unis en deux groupes, en mai et juin, dans ce que les responsables américains ont décrit comme le début du nouveau programme. Ils ont indiqué que d’autres relocalisations suivraient.

La question des Sud-Africains blancs a été au cœur d’une rencontre tendue entre Trump et le président sud-africain Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche en mai, lorsque Trump a confronté son homologue dans le Bureau ovale avec des accusations infondées de violences généralisées contre les fermiers blancs.

Descendants des colons coloniaux

Les Afrikaners sont les descendants principalement de colons néerlandais et français arrivés en Afrique du Sud au 17ᵉ siècle. Ils constituent une des minorités blanches du pays, qui comprend également des Sud-Africains d’origine britannique.

Les Afrikaners parlent l’afrikaans, une langue dérivée du néerlandais, largement parlée et reconnue comme l’une des 11 langues officielles de l’Afrique du Sud.

Les Afrikaners étaient au cœur du système d’apartheid, une politique de ségrégation raciale en vigueur de 1948 à 1994, année où Nelson Mandela fut élu premier président noir du pays lors des premières élections démocratiques multiraciales. Leur rôle de premier plan dans l’apartheid a laissé des tensions raciales persistantes, mais les Afrikaners ont en général accepté la nouvelle démocratie multiraciale du pays, tout comme la plupart des autres Sud-Africains.

On compte aujourd’hui environ 2,7 millions d’Afrikaners sur une population sud-africaine de 62 millions, composée à plus de 80 % de Noirs. Ils sont présents dans tous les aspects de la vie sud-africaine : leaders économiques influents, sportifs de renom, et membres du gouvernement.

Accusations de persécution

Ces dernières années, des commentateurs conservateurs américains ont amplifié les plaintes de certains groupes de pression afrikaners sud-africains affirmant qu’ils sont persécutés par leur gouvernement dirigé par des Noirs. Le milliardaire d’origine sud-africaine Elon Musk a soutenu ces affirmations et accusé le gouvernement sud-africain de racisme envers les Blancs.

Ces groupes évoquent les lois sud-africaines de discrimination positive, qui visent à améliorer les opportunités pour les Noirs opprimés sous l’apartheid. Ils affirment également qu’un petit nombre d’attaques violentes contre des fermiers blancs seraient motivées par la race. Une nouvelle loi autorisant l’expropriation des terres sans compensation serait, selon eux, une preuve supplémentaire que le gouvernement veut chasser les Blancs de leurs terres.

Le gouvernement sud-africain a nié ces accusations, affirmant que les attaques contre des fermes représentent un pourcentage infime du taux élevé de criminalité violente global du pays, et que tous les Sud-Africains sont touchés par l’insécurité. Il précise que la nouvelle loi sur l’expropriation vise à redistribuer les terres non utilisées aux Noirs pauvres.

Le décret de Trump

Trump a repris à son compte les accusations de persécution et a signé en février un décret présidentiel accusant le gouvernement sud-africain "d’actions flagrantes" et de violations des droits à l’encontre de la minorité afrikaner.

Le décret a chargé les agences américaines, notamment le Département d’État et le Département de la Sécurité intérieure, de donner la priorité à l’aide humanitaire et à la relocalisation des Afrikaners aux États-Unis dans le cadre du Programme américain d’admission des réfugiés.

On ne sait pas combien de Sud-Africains ont demandé le statut de réfugié, et certains groupes de pression afrikaners critiques du gouvernement sud-africain ont appelé les Afrikaners à rester dans leur pays. Le gouvernement sud-africain refuse de les reconnaître comme réfugiés, affirmant qu’ils ne sont pas persécutés, mais il ne les empêche pas non plus de quitter le pays.

Les États-Unis ont élargi leur programme de réfugiés à d’autres minorités raciales d’Afrique du Sud, ce qui signifie que les Sud-Africains d’origine indienne ou métisse peuvent également postuler s’ils peuvent démontrer qu’ils sont victimes de discriminations liées aux politiques de discrimination positive ou à d’autres mesures. Ces groupes représentent des minorités significatives dans le pays.

L’ambassade américaine en Afrique du Sud a déclaré le mois dernier qu’il y avait un "volume important de demandes" à traiter, sans préciser leur nombre exact.