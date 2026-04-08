Afrikaners aux États-Unis : une exception dans une politique migratoire durcie

Près de 5 000 Afrikaners blancs sud-africains ont été accueillis aux États-Unis dans le cadre d’un programme lancé par Donald Trump il y a près d’un an.

Une initiative controversée, fondée sur des accusations de persécutions visant cette minorité, que le gouvernement sud-africain dément fermement.

Selon un document officiel, plus de 4 400 Sud-Africains ont été réinstallés dans 48 États américains entre octobre dernier et fin mars.

À cela s’ajoutent 340 autres arrivées après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025.

Les mois de février et mars ont enregistré les plus fortes hausses, avec plus de 1 300 personnes accueillies chaque mois.

Ce programme constitue une exception dans une politique migratoire durcie. L’administration Trump a fortement réduit l’accueil de réfugiés, mais a donné la priorité aux Afrikaners.

Washington affirme que cette communauté est victime de discriminations, voire de violences ciblées depuis la fin de l’apartheid en 1994.

Des accusations rejetées par Pretoria, qui rappelle que la majorité des victimes de la criminalité sont des Sud-Africains noirs.

Les autorités sud-africaines défendent également leurs politiques de discrimination positive, destinées à corriger les inégalités héritées de l’apartheid.

Cette question alimente les tensions diplomatiques entre les deux pays, déjà en désaccord sur plusieurs dossiers.