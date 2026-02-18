Le Kenya lance le lenacapavir pour prévenir le VIH

Le Kenya prévoit d’introduire en mars un nouveau traitement innovant de prévention du VIH dans 15 régions prioritaires, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Le Kenya a reçu mardi un premier lot de 21 000 doses, dans le cadre d’un accord conclu avec un laboratoire américain Gilead Sciences, fabricant du lenacapavir, et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la Tuberculose et le paludisme. Le lenacapavir, administré deux fois par an, a démontré une efficacité supérieure à 99,9 % dans la réduction du risque de transmission du VIH.

Il ne s’agit toutefois pas d’un vaccin, mais d’un médicament antirétroviral à action prolongée, car il n’agit pas en stimulant le système immunitaire. Le Kenya figure parmi les neuf pays africains sélectionnés l’an dernier pour déployer ce traitement. Son introduction est déjà en cours en Afrique du Sud, en Eswatini et en Zambie depuis le mois de décembre.

Selon les données 2024 de l'ONUSIDA, l’Afrique orientale et australe concentre environ 52 % des 40,8 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. Ce lancement intervient alors que plusieurs pays africains font face à des réductions de l’aide américaine décidées par l’administration du président Donald Trump, des coupes budgétaires qui affectent les programmes de lutte contre le VIH/sida sur le continent.