Mexique : les autorités tentent de dissiper les craintes sécuritaires avant le mondial

Les violences déclenchées après la mort d’un chef de cartel au Mexique suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur le tourisme, à l’approche de la Coupe du monde de football prévue plus tard cette année.

Guadalajara figure parmi les villes hôtes de la compétition. Mais ces derniers jours, elle a, comme d’autres localités du pays, été le théâtre d’affrontements violents.

L’État de Jalisco, dans l’ouest du pays, était déjà sous étroite surveillance. Il a connu certains des épisodes les plus marquants de la violence liée aux cartels ces dernières années, notamment la découverte, en mars dernier, d’un site d’exécution attribué à un groupe criminel dans un ranch, ainsi qu’une crise persistante de disparitions. Cet État, dont Guadalajara est la capitale, est considéré comme le bastion du Cartel Jalisco Nueva Generación.

Son chef présumé, Nemesio Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », aurait été tué dimanche lors d’une tentative d’arrestation menée par l’armée. L’opération et les violences qui ont suivi auraient fait 70 morts.

Des hommes armés ont incendié des véhicules pour bloquer les routes dans plusieurs États, notamment à Jalisco, et ont affronté les forces de sécurité jusqu’à lundi, tandis que le gouvernement assurait avoir repris le contrôle de la situation.

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a déclaré qu’il n’y avait aucun danger pour les visiteurs attendus pour la compétition et que ces événements n’auraient pas d’incidence sur le déroulement de la Coupe du monde.

Guadalajara doit accueillir quatre rencontres à partir du 11 juin, dont un match opposant la Corée au vainqueur des barrages de l’UEFA, voie D.