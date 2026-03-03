Les USA entretiennent le flou sur la durée de l'offensive en Iran

Alors que des frappes aériennes israéliennes visent Beyrouth et que le conflit au Moyen-Orient s’intensifie, le président américain Donald Trump a affirmé lundi que les États-Unis disposaient « de la capacité d’aller bien plus loin » que le délai initial de quatre à cinq semaines prévu pour leurs opérations militaires contre l’Iran.

Les États-Unis et Israël poursuivent leurs bombardements contre l’Iran depuis l’assassinat, samedi, de son guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. En riposte, Téhéran et ses alliés ont mené des attaques visant Israël, certains États voisins du Golfe ainsi que des sites stratégiques liés à la production mondiale de pétrole et de gaz naturel.

L’intensité des frappes et l’absence apparente de stratégie de sortie laissent craindre un conflit prolongé aux répercussions majeures. Par ailleurs, Washington et Tel-Aviv ont livré des messages divergents quant aux objectifs précis de cette guerre et à son issue envisagée.

Selon le Croissant-Rouge iranien, au moins 555 personnes ont été tuées en Iran depuis le début de la campagne américano-israélienne, et plus de 130 villes ont été ciblées à travers le pays. En Israël, les autorités font état de 11 morts, tandis que 31 personnes ont été tuées au Liban.

L’armée américaine a également annoncé lundi que deux soldats portés disparus avaient été confirmés morts, portant à six le nombre total de militaires américains tués depuis le lancement des opérations contre l’Iran.