RDC : au moins 6 morts dans l'effondrement d'une mine de coltan

Au moins six personnes ont été tuées mardi lors de l'effondrement d'un puits dans la plus grande mine de coltan de République démocratique du Congo, dans l'est du pays contrôlé par les rebelles, ont déclaré des témoins à l'AFP.

Trois femmes et trois hommes ont perdu la vie lorsque le puits s'est effondré à la mine de Rubaya, à environ 70 kilomètres à l'ouest de Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu. D'autres personnes ont été grièvement blessées. « Des gens sont morts et d'autres ont été grièvement blessés », a déclaré un témoin nommé Daniel, joint par téléphone depuis Goma. Après que les autorités aient ordonné l'évacuation, il a déclaré avoir vu deux corps sur des civières.

« Ils ont récupéré six corps : trois femmes et trois hommes », a déclaré un autre témoin qui a refusé de donner son nom. Les proches se sont précipités vers la mine pour avoir des nouvelles de leurs familles. Des milliers de mineurs artisanaux travaillent dans des conditions précaires dans les fosses de Rubaya, la plupart équipés de simples pelles et de bottes en caoutchouc.

L'immense site de Rubaya, qui représente entre 15 et 30 % de la production mondiale de coltan, est contrôlé par les rebelles du M23 depuis avril 2024. Ce mouvement soutenu par le Rwanda tire environ 800 000 dollars par mois de la mine grâce à une taxe de 7 dollars par kilogramme sur la production et la vente de coltan.

L'effondrement s'est produit dans une zone de la mine connue sous le nom de carrière de Gasasa. Il s'agit du deuxième effondrement mortel à Rubaya ces dernières semaines. Le gouvernement a déclaré craindre qu'au moins 200 personnes aient été tuées dans un glissement de terrain massif à la fin du mois dernier.

Depuis sa résurgence en 2021, le M23 s'est emparé de vastes portions de l'est de la RDC, exploitant une région riche en ressources naturelles qui est ravagée par le conflit depuis trois décennies. Les combats se sont intensifiés dans la région de Rubaya ces derniers jours, avec une frappe de drone le 24 février qui a tué le porte-parole militaire du M23, Willy Ngoma.