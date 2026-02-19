Zimbabwe : des zoologistes formés pour prendre soins des denriers rhinocéros

Des zoologistes du zoo de Palm Beach aux Etats-Unis se sont rendus au parc national d’Hwange au Zimbabwe pour travailler avec les scouts anti-braconniers. Ces derniers ont élaboré un plan pour pouvoir soigner les rhinocéros. Ce plan consiste en l'apprentissage de techniques pour entraîner les animaux à participer volontairement à leurs propres soins.

« Ce rhinocéros avait les yeux qui saignaient. Il se frottait les yeux. Je me suis dit qu'il risquait de perdre la vue. Et cela dans le cadre d'un projet pilote qui offre une vision fantastique pour l'avenir de la conservation en Afrique et des rhinocéros. Et dès le début, nous avons été confrontés à ce terrible problème, que tous les détracteurs ont sauté sur l'occasion pour dire : « Eh bien, on vous l'avait dit, vous n'êtes pas capables de vous occuper des rhinocéros, vous ne pouvez pas faire ce genre de chose, alors pourquoi ne pas simplement mettre fin à tout ce projet ? », a déclaréMark Butcher, directeur général d'Imvelo Safari Lodges.

Enfermer un rhinocéros sauvage dans un petit enclos pour lui administrer des gouttes dans les yeux peut sembler difficile, mais c'est exactement ce qu'ont fait le personnel d’un zoo de Floride et un comportementaliste animalier pour sauver la vue d'un rhinocéros blanc**.**

« Avec si peu d'animaux à cet endroit en Afrique, il était essentiel que nous les sauvions tous. Alors quand ils ont appelé pour nous dire que Thuza allait perdre son œil, nous avons compris qu'un rhinocéros aveugle était un rhinocéros mort. Peu importe ce qu'il faudrait faire, nous allions nous rendre sur place et essayer. », a expliqué Angi Lacinak, Precision Behaviour, propriétaire/fondatrice.

Selon les zoologistes, les rhinocéros ont une mauvaise vue. Les employés du safari ont donc dû gagner la confiance de Thuza pour le faire entrer dans l'enclos où ils ont pu soigner son œil infecté.

Les rhinocéros blancs du sud continuent à faire face à des défis dans la nature, comme le braconnage qui constitue un danger important. L'espèce est classée comme « quasi menacé ».