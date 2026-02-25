Bienvenue sur Africanews

Le pape Léon XIV effectuera une tournée en Afrique en avril

Le pape Léon XIV visite l'église paroissiale Sacro Cuore à Rome, le 22 février 2026   -  
By Rédaction Africanews

avec AFP, Reuters

Vatican

Le pape Léon XIV effectuera une tournée dans quatre pays africains en avril pour son premier grand voyage de l’année à l'étranger. Le Vatican a dévoilé mercredi les étapes de ce voyage qui se déroulera du 13 au 23 avril.

Le pape commencera sa tournée en Algérie avec les villes d'Alger et Annaba du 13 au 15 avril. Il se rendra ensuite au Cameroun du 15 au 18 avril, où il visitera Yaoundé, Bamenda et Douala. Le périple se poursuivra en Angola, à Luanda, Muxima et Saurimo du 18 au 21 avril, avant de finir par la Guinée équatoriale. Pour cette dernière étape, le souverain pontife se rendra à Malabo, Mongomo et Bata du 21 au 23 avril, a précisé le Vatican dans un communiqué.

Ce voyage sera le troisième du pape Léon à l’étranger depuis son élection en mai dernier après des déplacements en Turquie et au Liban fin 2025 et à Monaco le 28 mars prochain.

Il marquera aussi la première visite d’un souverain pontife en Algérie. En décembre dernier, le pape Léon avait confié vouloir se rendre dans le pays pour marcher sur les traces de Saint-Augustin mais aussi pour “poursuivre le dialogue et tisser des liens entre les mondes chrétien et musulman.” Si une minorité catholique existe en Algérie, l’islam y est la religion d’État.

Dans son communiqué de mercredi, le Saint-Siège a également annoncé une visite du pape Léon en Espagne au mois de juin.

Le dernier voyage papal en Afrique remonte à 2023. Le pape François s'était rendu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud.

