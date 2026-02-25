Égypte : Alexandrie fait ses adieux à son tramway historique

Le gouvernement prévoit de remplacer les tramways colorés qui circulent sur l'une des lignes de la ville par une ligne de tramway partiellement surélevée, ce qui a suscité la colère des habitants d'Alexandrie, pour qui cette ligne vieille de 163 ans est "un patrimoine, et pas seulement un moyen de transport", a déclaré à l'AFP Nahla Saleh, chercheuse en urbanisme locale.

Le long de la côte méditerranéenne égyptienne, le plus ancien tramway d'Afrique et du Moyen-Orient circule encore pendant quelques semaines avant d'être supprimé, ce qui, selon les Alexandrins, participe au bouleversement urbain qui fait perdre à leur ville son identité.

Inauguré en 1863, ce tramway est l'un des plus anciens au monde et l'un des rares à utiliser des voitures à deux étages.

Au XIXe et au XXe siècle, il a contribué à faire de la ville une métropole animée, abritant d'importantes diasporas européennes et une culture cosmopolite distincte.

Aujourd'hui, jeunes et moins jeunes Égyptiens affluent pour faire un dernier tour avant que les tramways ne cessent de circuler en avril.

Bien plus qu'un tram

Alors qu'une locomotive entre bruyamment dans l'ancienne gare d'El-Raml, les voyageurs et les visiteurs se penchent par les immenses fenêtres pour admirer les bâtiments historiques néo-vénitiens qui les surplombent.

"Nous ne sommes pas contre le progrès", a déclaré à l'AFP la psychologue et écrivaine spécialiste de la culture Mona Lamloum.

Elle et d'autres Alexandriens s'accordent à dire que le tramway a besoin d'être rénové : à l'intérieur de la carrosserie bleue calligraphiée à la main, la saleté recouvre toutes les surfaces. Sous les pieds, le revêtement en caoutchouc est déchiré et jonché de détritus.

"Nous avons simplement eu de mauvaises expériences avec tout ce qu'ils appellent le "progrès ", qui est devenu synonyme de destruction", a déclaré Lamloum.

Ces dernières années, les projets de développement dans la deuxième ville d'Égypte ont rasé des parcs historiques et, ce qui est le plus choquant pour les habitants, privatisé et obstrué une grande partie de son littoral méditerranéen.

Au cœur d'Alexandrie

Depuis plus de 160 ans, le tramway traverse le cœur d'Alexandrie, sur un tronçon de 11 kilomètres qui dessert de nombreuses écoles et les principales universités de la ville.

Le nouveau projet, mené par des entreprises égyptiennes et internationales, dont Systra, Hyundai et Hitachi, promet de doubler la vitesse et de tripler la capacité mais inquiète fortement les Alexandrins qui craignent que la voie bordée d'arbres ne soit remplacée par des piliers en béton disgracieux.

Avant la première phase de suspension, le ministère des Transports a déclaré que le nouveau projet était "la seule solution aux problèmes de circulation de la ville".

Les habitants comme Saleh et Lamloum ne sont pas d'accord, affirmant que les plans du gouvernement rendent la ville plus dépendante de la voiture et aggravent les embouteillages.

Déjà, comme de nombreux étudiants dépendent du tramway, la ville a décalé les horaires des écoles et des universités afin de compenser la fermeture partielle.

"La circulation empire, les gens ne peuvent plus se déplacer, alors que nous avons déjà perdu le train urbain", a déclaré Saleh, faisant référence à un autre projet en cours de construction depuis deux ans, la nouvelle ligne de métro d'Alexandrie.

"De plus, sa lenteur a toujours été un avantage", a-t-il ajouté, car elle garantissait la sécurité des "plus vulnérables de la société : les enfants et les personnes âgées".

Hisham Abdelwahab, 64 ans, professeur de sciences à la retraite, prend le tramway depuis son enfance.

"Je ne veux pas qu'il aille vite, j'aime regarder le monde défiler", a-t-il déclaré à l'AFP sur un banc de la station.

"Nos parents n'hésitaient pas à nous laisser prendre le tram seuls. Maintenant que j'ai une voiture, j'aime bien la laisser au garage pour prendre le tram."

Lorsque le tramway suivant arrive, le pont supérieur se remplit d'une ribambelle d'écolières qui se disputent la place près de la fenêtre, la plus proche de la brise marine.

- Le vieux tramway et la mer -

"Ce tramway fait partie de notre patrimoine", a déclaré Abdelwahab, un sentiment partagé par de nombreux habitants de la ville.

Mahmoud Bassam, 24 ans, étudiant en ingénierie, s'est rendu à Alexandrie uniquement pour prendre le tramway "depuis que notre tramway au Caire a été supprimé", a-t-il déclaré à l'AFP.

Avec la construction controversée d'une série de ponts et l'élargissement des rues achevés en 2020, le quartier historique d'Héliopolis au Caire a perdu ses dernières voies de tramway, ainsi que bon nombre de ses arbres.

"Maintenant, la même chose se produit ici", déplore Mahmoud Bassam.

De nombreux Alexandrins ressentent cette perte, qui s'ajoute à celle d'autres éléments de leur patrimoine les plus précieux.

"C'est comme la mer. Nous avions l'habitude de faire de longues balades sur la corniche, mais maintenant nous perdons à la fois la mer et le tramway", a déclaré Abdelwahab.

Parallèlement au tramway, une grande partie de la corniche emblématique d'Alexandrie est désormais cachée derrière des ponts, des entreprises privées et des aires de restauration en bord de mer.

Une étude du centre de recherche sociale Human and the City prévoyait que d'ici 2024, plus de la moitié du littoral méditerranéen de la ville disparaisse de la vue.

Des autoroutes à quatre voies dominent désormais de longues portions du littoral, où l'image emblématique des pêcheurs perchés au-dessus des vagues se fait de plus en plus rare.

Pour beaucoup, le front de mer que la chanteuse libanaise Fairouz a immortalisé en 1961 en chantant "la côte d'Alexandrie, côte de l'amour" n'existe plus.

"Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est du béton", déplore Lamloum.

Saleh regrette le fait que la ville puisse perdre son charme au profit d'une expansion urbaine tentaculaire.

"Les touristes adoraient venir voir le tramway et s'asseoir au bord de la mer, pourquoi leur enlever ces deux plaisirs ?"