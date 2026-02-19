Égypte : une association distribue des repas gratuits pendant le ramadan

Alors que les musulmans du monde entier ont comencé le ramadan, une organisation caritative égyptienne a préparé des colis alimentaires pour les familles en difficulté pendant le mois sacré de l'islam.

« Chaque année, je vois que Misr ElKheir emballe tous les jours pendant le ramadan des cartons destinés aux familles dans le besoin, et j'ai toujours voulu faire partie de l'équipe de bénévoles qui participe à cette action. Cette année, j'ai réussi à intégrer l'équipe de bénévoles et je suis venue emballer des cartons pour le ramadan. Chaque année, le contenu des cartons varie en fonction des besoins des familles. Cette année, j'espère que ces cartons apporteront du bonheur à ces familles et que nous pourrons leur fournir tout ce dont elles ont besoin. », s'est confiéeMariam Zaki, bénévole.

En début de semaine, les bénévoles de la fondation caritative Misr ElKheir ont emballé des boîtes d'aide, les remplissant de denrées alimentaires qui seront distribuées aux familles dans le besoin dans cette période de réflexion religieuse et de charité.

« Cette année, nous avons pour objectif de nourrir 7 millions de personnes qui observent le jeûne. C'est un chiffre énorme, un chiffre très important que la fondation s'efforce d'atteindre avec tous ses départements. Nous avons le département de la chaîne d'approvisionnement, le département de l'exécution, les bureaux sur le terrain, nous avons le département Takaful (solidarité), nous avons de nombreux départements et bénévoles. Nous avons de nombreux départements au sein de la fondation qui commencent à planifier la campagne cinq ou six mois à l'avance afin de pouvoir atteindre notre objectif pendant le ramadan. », a déclaréHanan el-Derbashy, responsable du secteur solidarité et débiteurs à la Fondation Misr ElKheir.

Dans les jours qui précèdent le début du mois sacré, les Égyptiens se rendent généralement sur les marchés pour acheter des décorations, des lanternes et des produits alimentaires.

Certains acheteurs au Caire se sont plaints des prix élevés cette année, affirmant qu'ils avaient dû acheter moins d'articles pour se préparer à observer le ramadan.

« Nous nous préparons pour le mois sacré. Comme vous le savez, il y a une atmosphère particulière (propre au ramadan). Tous ceux qui sont mariés et ont des enfants doivent insuffler l'esprit du ramadan à toute la maisonnée. Et nous commençons à préparer tous les articles nécessaires pour le ramadan, y compris le yamish (un mélange de dattes, de noix et de fruits secs généralement acheté avant le ramadan). Mais cette année, son prix est exorbitant, nous n'achetons donc que la moitié de la quantité habituelle. », a déclaréSameh el-Sheikh, habitant du Caire.

Les musulmans pratiquants du monde entier sont bientôt réunis dans un rituel de jeûne quotidien de l'aube au coucher du soleil, avec le début du ramadan. Sur le plan social, le ramadan rassemble souvent les familles et les amis autour de repas festifs pour rompre le jeûne.