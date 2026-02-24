Ouganda : Kizza Besigye comparaît à Kampala sur fond d'inquiétudes pour sa santé

Kizza Besigye, figure de l'opposition ougandaise, a comparu mardi devant la Haute Cour à Kampala, sur fond d'inquiétudes quant à son état de santé.

Accusé de trahison, Besigye est incarcéré depuis environ 15 mois. Selon ses proches, son état de santé se serait fortement dégradé en détention, alors que la juste ougandaise refuse toujours sa libération sous caution.

"Leurs intentions sont donc claires. Ils veulent le tuer. Le maintenir en prison, lui refuser la liberté sous caution fait partie de cette intention de le tuer," a déclaré son épouse, la diplomate Winnie Byanyima. "Mais vous savez quoi ? C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend, nous mourrons tous un jour," a-t-elle ajouté.

Besigye a été enlevé par des hommes armés dans la capitale kenyane, Nairobi, en novembre 2024, avant de réapparaître quelques jours plus tard devant un tribunal militaire en Ouganda. Il est emprisonné depuis.

Devant les juges mardi, les avocats de l’opposant ont reproché à l'accusation de dissimuler des preuves. Pour son avocate principale Martha Karua, "le retard dans le début du procès du Dr Besigye et [de son co-accusé] Obeid Lutale n'est pas imputable à la défense, mais à l'accusation." La cour a ordonné à l'accusation de divulguer l'ensemble de ses preuves avant le 3 mars, afin de pouvoir fixer le calendrier du procès.

La famille de l'opposant avait appelé ses partisans à assister à une messe à la cathédrale Rubaga de Kampala lundi pour prier pour sa santé et sa libération, mais le service a été annulé à la demande du président Yoweri Museveni, alors que certains fidèles s'étaient déjà rassemblés. Ancien médecin personnel du chef de l'État ougandais, Kizza Besigye est son adversaire politique depuis plus de 25 ans.