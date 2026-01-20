Ouganda : la santé de l'opposant Kizza Besigye se détériore, selon son parti

Kizza Besigye, figure de l’opposition ougandaise et actuellement incarcéré, se trouve dans un état de santé "critique," selon son parti politique.

Le Front populaire pour la liberté a lancé l’alerte dans un message publié mardi sur les réseaux sociaux.

"La santé de notre leader, le Dr Kizza Besigye, a atteint un stade critique et continue de se détériorer," selon le parti. Kizza Besigye a été transféré de la prison de Luzira vers un établissement médical de Kampala dans la nuit de lundi à mardi.

L’homme politique de 69 ans est détenu depuis novembre 2024 dans une prison de haute sécurité de la capitale. Il est accusé de conspiration en vue de renverser le gouvernement ougandais. Kizza Besigye attend actuellement son procès pour trahison, une accusation qu'il qualifie de politique.

Le Front populaire pour la liberté a également exigé mardi que les médecins personnels et la famille de Besigye puissent lui rendre visite sans restriction. Le parti a déclaré que cette figure de proue de l'opposition "se voyait refuser son droit à la dignité médicale."

Un porte-parole du système pénitentiaire ougandais a nié le caractère préoccupant de la santé du politicien, préférant décrire la visite nocturne de Kizza Besigye à un médecin comme un simple "bilan de santé."

Médecin retraité de l'armée ougandaise, Kizza Besigye est l'ancien président du Forum pour le changement démocratique, longtemps le principal parti d'opposition en Ouganda. Autrefois médecin personnel du président Yoweri Museveni, Kizza Besigye en est depuis devenu un fervent critique.

Le politicien s'est présenté pour la dernière fois à la présidence en 2016, ayant par la suite déclaré que les élections étaient une perte de temps dans un pays dirigé par un leader autoritaire dont le pouvoir repose sur les forces armées.