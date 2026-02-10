Bienvenue sur Africanews

Ouganda : les motos-taxis électriques gagnent du terrain à Kampala

Kampala, Ouganda. Une ville saturée par le trafic… et envahie par les motos-taxis.

Indispensables pour se déplacer, elles sont aussi une source majeure de pollution. Face à l’urgence climatique, une alternative émerge : les motos-taxis électriques. Elles sont vendues aux chauffeurs et rechargées dans des stations alimentées par l’énergie solaire.

Près de 150 000 motos thermiques circulent encore chaque jour. Mais la transition est en marche. Les motos électriques réduisent les coûts, la pollution, et ouvrent de nouveaux emplois.

À Kampala, la mobilité électrique avance lentement mais elle trace la route vers un avenir plus vert. Une transition encore lente, mais porteuse d’espoir pour une capitale confrontée à une urbanisation rapide et à l’urgence climatique.

