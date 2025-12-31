Ouganda : la demande de libération sous caution de l'opposant Besigye rejetée

La Haute Cour ougandaise a rejeté la libération sous caution de Kizza Besigye, figure de l'opposition et plus ancien rival du président Yoweri Museveni, plus d'un an après son incarcération.

Lors d'une longue séance du tribunal qui s'est tenue mardi dans la capitale, Kampala, Besigye a refusé de plaider pour des accusations de trahison modifiées, citant plusieurs irrégularités dans son procès.

La Haute Cour a enregistré des plaidoyers de non-culpabilité au nom de Besigye et de son co-accusé Obeid Lutale.

Besigye, qui s'est brièvement adressé à la Cour, a qualifié de "persécution" les nombreuses accusations de trahison dont il a fait l'objet au fil des ans.

Besigye, 68 ans, est détenu depuis le 16 novembre de l'année dernière, date à laquelle il a disparu dans la capitale kenyane, Nairobi.

Quelques jours plus tard, il a été présenté devant un tribunal militaire à Kampala pour répondre à des accusations de menace à la sécurité nationale.

La Cour suprême a mis fin à son procès militaire en janvier, déclarant que les tribunaux militaires ne pouvaient pas juger des civils.

Les élections générales en Ouganda sont prévues pour le 15 janvier 2026.

Besigye a été accusé de trahison, en raison des allégations selon lesquelles il aurait comploté pour renverser par la force le dirigeant de longue date du pays.

La commission électorale ne l'a pas autorisé à se présenter aux élections.

Museveni est au pouvoir depuis 1986.

Âgé de 81 ans, il devrait remporter les prochaines élections, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir cinq ans de plus.

Par ailleurs, Sarah Bireete, défenseur des droits de l'homme et observatrice électorale, a été arrêtée par la police mardi et est actuellement en détention, selon les médias locaux.