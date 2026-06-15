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France : les dirigeants du G7 arrivent à Evian

Le président français Emmanuel Macron arrive au sommet du G7 à Évian-les-Bains, en France, le lundi 15 juin 2026   -  
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By Associated Press

France

Les dirigeants mondiaux ont commencé à se rassembler lundi à Evian, une station thermale française dans le cadre du sommet du G7.

Le club des puissantes démocraties bénéficie d’un nouvel élan suite à l’annonce par le président Donald Trump d’un accord qui, selon lui, mettra fin à la guerre des États-Unis contre l’Iran.

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a été le premier dirigeant étranger à arriver lundi à l’Hôtel Royal, dans la station thermale française d’Évian-les-Bains, en amont du sommet du G7.

Le président français Emmanuel Macron, ainsi que les présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, Antonio Costa et Ursula von der Leyen, sont arrivés peu après.

Trump arrive à Évian-les-Bains lundi après-midi pour s'entretenir avec les dirigeants du G7, dont certains ont vivement critiqué sa gestion du conflit qui dure depuis environ 15 semaines et qui a entraîné une flambée des prix mondiaux de l'énergie.

Trump a eu de vifs désaccords avec l’hôte Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chancelier allemand Friedrich Merz et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, car il ne les a pas consultés avant de prendre la décision d’entrer en guerre.

Trump a menacé de représailles, notamment de retirer les troupes américaines de ces quatre pays, tous membres de l’alliance militaire de l’OTAN, en raison de leur manque de soutien.

Le G7 comprend la France, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Les pays invités à ce sommet sont le Brésil, l'Égypte, l'Inde, le Kenya, la Corée du Sud, le Qatar, la Syrie, l'Ukraine et les Émirats arabes unis.

Outre l'Iran, l'autre sujet majeur sera la guerre en Ukraine, qui a largement perdu de son importance dans la liste des priorités de la Maison Blanche. Dimanche, Donald Trump s'est entretenu avec les présidents Vladimir Poutine (Russie) et Volodymyr Zelensky (Ukraine).

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