CAN 2025 : le Premier ministre sénégalais regrette la condamnation de ressortissants au Maroc

Le Premier ministre sénégalais dénonce la condamnation à des peines de prison de supporters de football sénégalais au Maroc.

Les supporters ont été arrêtés au Maroc après la finale de la Coupe d'Afrique des nations le 18 janvier, accusés de violences contre les forces de sécurité et d'avoir causé des dégâts.

Jeudi dernier, un tribunal leur a infligé des peines allant de trois mois à un an de prison et des amendes pouvant atteindre 545 dollars.

"Il semble que cette affaire dépasse le cadre du sport, ce qui est regrettable", a déclaré le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko devant le Parlement.

"Pour deux pays qui se considèrent comme amis, comme le Maroc et le Sénégal, les choses n'auraient pas dû aller aussi loin".

Ousmane Sonko a ajouté que la manière dont le Maroc avait traité cette affaire "ne rendait pas honneur" aux relations entre les deux pays, ajoutant que le Sénégal avait fait "tout ce qu'il fallait" pour obtenir leur libération.

Sonko a déclaré que le Sénégal pourrait, si nécessaire, activer un accord bilatéral permettant le transfert mutuel de condamnés.

Le Sénégal a remporté a remporté la finale de la CAN 2025 avec un score d’un but à zéro, face au Maroc, le pays hôte. Cette finale a surtout été marquée par de nombreux incidents qui ont valu des sanctions aux deux équipes ainsi qu’à certains supporters.