Le Niger et le Mali accusent des voisins de l'AES de soutenir le terrorisme

Les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Mali ont accusé les pays voisins de soutenir le terrorisme, mais se sont dits prêts à coopérer sur certaines questions avec le bloc régional ouest-africain, la CEDEAO, dont ils se sont officiellement séparés l'année dernière.

Ces accusations soulignent les divisions régionales en Afrique de l'Ouest qui peuvent compliquer les efforts visant à endiguer la violence djihadiste à travers le Sahel, une ceinture de terre semi-aride s'étendant à travers l'Afrique.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso voisin luttent contre les insurrections djihadistes depuis plus d’une décennie. Ces trois pays sont dirigés par des gouvernements militaires qui ont pris le pouvoir lors de coups d’État, puis se sont séparés de la CEDEAO pour former leur propre bloc, l’Alliance des États du Sahel (AES).

« Il y a des pays voisins qui abritent actuellement des groupes terroristes, soutiennent des groupes terroristes ou accueillent fréquemment des forces hostiles qui mènent des opérations contre nous », a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à Reuters en marge d’un forum sur la sécurité au Sénégal lundi soir.

Il a refusé de nommer les pays voisins auxquels il faisait référence, mais a ajouté que des puissances étrangères extérieures à la région étaient également impliquées.

Il a déclaré que des mercenaires ukrainiens avaient attaqué le Mali et revendiqué ces attaques, faisant apparemment référence aux commentaires d’un porte-parole de l’agence de renseignement militaire ukrainienne (GUR) concernant les combats dans le nord du Mali en 2024.

L'Ukraine avait déclaré à l'époque qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle ait joué un rôle dans ces combats. Elle a depuis nié avoir fourni des drones aux rebelles dans le nord du Mali.

Les tensions ont également été vives entre le Mali et la Mauritanie ces dernières semaines, le Mali affirmant que deux de ses soldats étaient détenus par des groupes armés de l'autre côté de la frontière, et la Mauritanie se disant offensée par cette accusation, qu'elle a niée.

Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yaou Sangare, a déclaré dans un discours prononcé lors du forum que de nombreux pays cherchant à coopérer avec le Niger en matière de lutte contre le terrorisme « alimentent, financent et soutiennent » également le terrorisme dans le pays.