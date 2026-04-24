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Nigeria : un tribunal militaire pour juger les officiers accusés de tentative de putsch

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu au 10 Downing Street à Londres, le jeudi 19 mars 2026.   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

Nigéria

Le Nigeria s’apprête à inaugurer un tribunal militaire. Sa mise en place d prendra fin avec la prestation de serment de ses juges, présentées comme imminente.

Cette cour martiale sera chargée de juger les officiers accusés d’avoir fomenté un coup d’Etat l’année dernière. Trente militaires, présumés auteurs de cette tentative de putsch seraient depuis vendredi matin, dans une installation d’Abuja, la capitale du pays.

Par ailleurs, six civils, dont un général de division à la retraite, ont été inculpés devant la Haute Cour fédérale d'Abuja en début de semaine en lien avec cette même affaire. Ils ont plaidé non coupables.

Le gouvernement nigérian avait nié dans un premier temps l’existence de coup de force avorté avant de changer de version en janvier. Ajoutant que la tentative présumée visait à déstabiliser le régime du président Bola Tinubu.

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