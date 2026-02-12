Tunisie : le procès en appel de l'avocat Ahmed Souab reporté au 23 février

En Tunisien l’avocat Ahmed Souab reste en prison. La Chambre criminelle près la Cour d’Appel de Tunis a rejeté jeudi, la demande de mise en liberté provisoire de l’avocat pour raison de santé. Et a reporté l’audience au 23 février prochain.

Ahmed Souab a été condamné en octobre de l’année dernière à cinq ans de prison ferme en première instance pour terrorisme. Le procès qualifié d’expéditif n’avait duré que sept minutes.

Une condamnation sur la base ‘’ accusations sans fondement” a déclaré mercredi La rapporteuse spéciale des Nations unies sur les défenseurs des droits de l'homme. Tout en appelant à la libération immédiate d’Ahmed Souab.

Agé de 69 ans, il a été arrêté le 21 avril 2025 après avoir affirmé que les juges subissaient des pressions politiques pour prononcer des peines lourdes l'année dernière dans le cadre d'un procès collectif contre des détracteurs du président tunisien Kais Saied.

Le président tunisien est accusé de mener une répression contre ses adversaires politiques.