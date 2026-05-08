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Rwanda : la version officielle de la mort d'Aumable Karasira contestée

Vue sur des bâtiments à flanc de colline à Kigali, au Rwanda, le 18 mars 2026   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

Rwanda

Au Rwanda, des voix appellent à une enquête indépendante après le décès en prison, le jour de sa libération de l’artiste Aimable Karasira, critique du régime de Kigali.

Aimable Karasira avait été condamné le 30 septembre 2025, après plus de quatre ans de détention, à cinq ans de prison pour incitation à la division.

Il dénonçait sur sa chaine en ligne, les violations présumées des droits de l’homme dans son pays. Devant la justice, Aimable Karasira avait déclaré avoir subi des actes de tortures et des violences physiques en prison.

Officiellement, l’artiste est décès après une overdose de son traitement de troubles mentaux. Mais la thèse est déjà contestée par des organisations des droits humains. Affirmant que sa mort rappelle celle du musicien de gospel Kizito Mihigo, en février 2020 en prison. Le suicide avait été présenté comme la cause de son décès.

Sources additionnelles • AP

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