RDC : des soldats congolais formés par l'armée française à Kisangani

Les officiers de l'armée française aperçus à Kisangani sont en République démocratique du Congo à des fins de formation.

C'est la précision que Paris a voulu apporter suite à la polémique partie d'une photos.

Sur les réseaux sociaux, un journaliste congolais a publié une image de soldats français devant le drapeau de la France - suscitant des interprétations qui ont poussé la diplomatie française à réagir et lever tout équivoque.

L’ambassade de France en RDC a précisé que ces officiers interviennent dans le cadre du programme de coopération militaire entre les deux pays qui existe depuis 2021 et à la demande des autorités de Kinshasa.

À Paris, les médias indiquent que la mission de ces hommes, principalement déployés auprès d'un bataillon jungle, se poursuivra jusqu’à la fin du mois de mars.

Au moins quatre bataillons des FARDC, d'environ 800 hommes chacun, ont déjà bénéficié de la formation au combat défensif et offensif, à la lutte contre les les engins explosifs - ou encore au secourisme, mais aussi dans le combat en forêt équatoriale.