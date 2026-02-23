Réouverture d'un poste-frontière stratégique entre la RDC et le Burundi

Un poste-frontière stratégique entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi a rouvert lundi après plus de deux mois de fermeture, selon les autorités congolaises et un responsable de la police burundaise.

Le poste de Kavimvira, situé sur le lac Tanganyika, qui est vital pour l'économie de la région, avait été fermé en décembre lorsque le M23, soutenu par le Rwanda, avait lancéune nouvelle offensive pour conquérir des territoires dans l'est de la RDC.

Celui-ci est situé sur la route principale reliant Bujumbura, la capitale économique du Burundi, à la ville d'Uvira en RDC. Selon les experts, l'offensive du M23 en décembre, qui visait Uvira, avait pour but de couper le soutien militaire du Burundi aux forces congolaises. Cette séquence d’attaques a poussé des dizaines de milliers de Congolais à fuir vers le Burundi.

Les contacts économiques se sont malgré tout poursuivis à travers le lac Tanganyika et le M23 s'est retiré d'Uvira, dans la province du Sud-Kivu, en janvier, invoquant une demande des États-Unis, qui cherchent à jouer le rôle de médiateur entre la RDC et le Rwanda dans le dernier conflit qui a frappé l'est de la RDC. Dans la foulée, les autorités congolaises ont annoncé avoir repris le contrôle de la ville.

Le gouverneur du Sud-Kivu, Jean-Jacques Purusi, a déclaré que la frontière avait rouvert à 8 heures lundi matin. Un responsable de la police des frontières burundaise a déclaré à l'AFP, sous couvert d'anonymat : "Nous voyons beaucoup de Congolais rentrer chez eux" à travers la frontière. Les autres postes-frontières entre le Burundi et la RDC dans les zones où les forces du M23 sont déployées restent fermés, ont indiqué les sources.