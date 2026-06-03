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RDC : Washington sanctionne des commandes de groupes armés

ARCHIVES - Des rebelles du M23 négocient avec l'armée rwandaise la remise au gouvernement rwandais de mercenaires roumains capturés. (Photo AP/Brian Inganga, archives)   -  
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AP Photo
By Rédaction Africanews

avec AFP

République démocratique du Congo

En République démocratique du Congo, les États-Unis imposent des sanctions à l'encontre de commandants de groupes armés accusés d'alimenter le conflit dans l'est du pays.

Les sanctions imposées par le département américain du Trésor concernent John Imani Nzenze, chef du renseignement du mouvement rebelle M23.

Du côté des FDLR, les sanctions concernent Gustave Kubwayo, alias "colonel Sirkoof", à la tête d'une unité de renseignement et d'opérations.

Pour les deux chefs rebelles, la sanction est la même : tous leurs avoirs se trouvant sur le territoire américain ou sous contrôle de ressortissants américains sont désormais gelés.

L'initiative s'inscrit dans les efforts de Washington pour mettre en place une résolution pacifique du conflit congolais. Le Rwanda et le Congo ont signé un accord de paix à Washington en décembre, dans le cadre de l'initiative du président américain Donald Trump visant à négocier la paix et à attirer des milliards de dollars d'investissements occidentaux.

Cependant, quelques jours après cette cérémonie, les rebelles du M23 sont entrés dans la ville d'Uvira, dans l'est du Congo, près de la frontière burundaise, marquant la plus forte escalade de la guerre depuis des mois. Ils se sont ensuite retirés sous la pression des États-Unis.

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