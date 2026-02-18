RDC : l’UE mobilise 81 millions d’euros pour l’est

En visite à Kinshasa ce mardi 17 février, la Commissaire européenne chargée de l’égalité, de la préparation et de la gestion des crises, Hadja Lahbib, a annoncé le déblocage d’une aide humanitaire de 81,2 millions d’euros en faveur de la République démocratique du Congo. Ce financement vise à répondre à l’aggravation de la crise sécuritaire et humanitaire dans l’est du pays.

Une crise qui s’intensifie dans les Kivu

Les violences persistantes dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu continuent de provoquer des déplacements massifs de population. Depuis la chute de Goma en janvier 2025, la situation sur le terrain ne cesse de se détériorer, alertent les organisations humanitaires.

Les besoins sont immenses : accès limité à la nourriture et à l’eau potable, pénurie d’abris d’urgence, structures de santé sous pression. Les femmes et les enfants, particulièrement vulnérables, sont exposés à des risques accrus de violences et d’exploitation.

Sur les 81,2 millions d’euros annoncés, 68 millions seront consacrés à l’aide d’urgence à l’intérieur du pays. Ils permettront notamment de fournir des biens essentiels aux familles déplacées, de renforcer les services de protection et d’assurer la prise en charge des survivants de violences, ainsi que la protection des enfants.

Le reste de l’enveloppe, soit environ 13 millions d’euros, servira à soutenir les Congolais réfugiés dans les pays voisins, en particulier au Burundi.

Une approche régionale

Cette annonce intervient dans le cadre d’une tournée de la Commissaire européenne dans la région des Grands Lacs. Après la RDC, elle est attendue au Burundi, puis au Rwanda, afin d’évaluer les besoins et renforcer la coordination régionale.

Selon les estimations humanitaires pour 2026, plus de 7 millions de personnes auront besoin d’assistance dans l’est de la RDC. Les besoins financiers globaux sont évalués à près de 1,4 milliard de dollars. À travers cette nouvelle mobilisation, l’Union européenne entend réaffirmer son engagement face à une crise qui demeure l’une des plus préoccupantes du continent africain.